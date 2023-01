Ragusa. “Hack Your Talent: sviluppa la tua idea di futuro”

Con il “Patto Educativo di Comunità” si è creata una sinergia tra scuola, imprenditoria e Istituzione locale per costruire insieme il futuro dei giovani.

Con questo spirito, il Comune di Ragusa e Informagiovani comunale insieme agli Istituti Scolastici di Istruzione superiore di Ragusa e le Imprese che operano nel campo dell’Informatica, dell’HiTech, della sistemistica e dello sviluppo software, presenti con le loro sedi principali nel nostro territorio – un vero Distretto produttivo locale di eccellenza in campo nazionale e internazionale che offre lavoro a centinaia di persone altamente professionalizzate – ha avviato le prime attività finalizzate a valorizzare e mettere a sistema idee, esperienze educative, risorse intellettive e incentivare l’alternanza scuola lavoro.

“Come accadeva nell’antica Grecia, dove si educavano le giovani generazioni alla capacità di produrre idee – dichiara Giovanni Iacono, Assessore all’istruzione e sviluppo di comunità – una delle iniziative che si inquadra nel Patto educativo di Comunità, rivolta agli studenti e alle studentesse delle classi IV e V degli Istituti Superiori, è ‘HACK YOUR TALENT’ che ha proprio lo scopo di generare nuove idee applicate agli ambiti ‘Città’, ‘Ambiente’, ‘Futuro’. Il progetto è stato già presentato nelle scuole le scorse settimane suscitando grande interesse tra gli studenti ai quali è rivolto l’invito a partecipare”.

Le iscrizioni ad Hack Your Talent sono già aperte e il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di partecipazione è previsto per il 19 febbraio 2023. La competizione si svolgerà nei giorni 24, 25 e 26 febbraio 2023; le iscrizioni si possono effettuare attraverso il portale: https://hackyourtalent.it

Salva