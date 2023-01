Open day “Grimaldi”. Grande successo per la novità Benessere

Un “lancio” in grande stile. Questo hanno rappresentato i due giorni di porte aperte organizzate nei locali dell’Istituto Principi Grimaldi di Modica per il neonato corso di Operatore del Benessere. Nella zona a loro dedicata, le docenti tecniche di acconciatura e di estetica hanno regalato un sostanzioso assaggio di quella che sarà l’offerta didattica del Corso di Benessere. Il corso, gratuito come gratuito sarà il materiale didattico (libri e attrezzi tecnici), sarà incentrato nel primo triennio sull’acquisizione della manualità da parte degli studenti, quindi tantissimo tempo trascorso nei laboratori ad apprendere il mestiere dei propri sogni. Naturalmente senza trascurare le materie “tradizionali” (italiano, storia, matematica, inglese, spagnolo, etc etc) che avranno un grande rilievo nel percorso quinquennale. Al termine dei tre anni e dopo aver sostenuto un esame si conseguirà la qualifica professionale che permetterà di poter essere ingaggiati presso qualsiasi salone di acconciatura o di estetica. Quindi si proseguirà con il quarto anno (abilitazione tecnica) e il quinto anno con il diploma statale di scuola superiore. Durante il quinquennio si effettueranno stage in Italia e all’estero grazie all’adesione al programma Erasmus +, totalmente a carico dell’Istituto. Un percorso dunque completo che, unico nel suo genere, offre ben tre titoli nei cinque anni spendibili in qualsiasi campo, da quello lavorativo a quello universitario. Nonostante il corso di Operatore del Benessere del Principi Grimaldi portato avanti in collaborazione con Esfo stia ancora compiendo i primi passi, sono state tantissime le visite ricevute nella zona benessere da parte di studenti e genitori invogliati dalla possibilità di intraprendere una carriera scolastica così completa. Le iscrizioni proseguiranno naturalmente anche nei prossimi giorni. A tal proposito, oltre alla segreteria dell’Istituto Principi Grimaldi, sarà possibile richiedere informazioni e prenotare un colloquio personalizzato con una tutor dedicata chiamando al numero 3278469530.

Salva