Chiavola(PD Ragusa): “Lavori lungomare Bisani possibili grazie alla lungimiranza dell’On. Dipasquale”

“L’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione del lungomare Bisani “Tratto da Punta di Mola allo Scalo Trapanese a Marina di Ragusa” è una notizia che salutiamo positivamente. Non dimenticando che è stato l’on. Nello Dipasquale ad avere avviato questo percorso progettuale e ad avere avuto la lungimiranza di ripensare la frazione rivierasca della nostra città, facendola diventare un punto di riferimento, oltre che per i ragusani, anche del turismo regionale, nazionale e internazionale”. Lo afferma il capogruppo del Pd al Consiglio comunale, Mario Chiavola, dopo avere appreso della formalizzazione dell’aggiudicazione dell’opera. “E’ stata data piena continuità, dunque – continua il capogruppo dem – al percorso che l’on. Dipasquale aveva immaginato e in parte realizzato per Marina. Ora, con questi nuovi interventi, il lungomare Bisani diventerà ancora più funzionale e, soprattutto, adeguato alle esigenze sempre crescenti della mobilità sostenibile e del turismo ecologico. E’ opportuno ricordare che senza l’on. Dipasquale, a quel tempo sindaco di Ragusa, non sarebbe mai stata avviata la profonda rivisitazione strutturale di una frazione che, oggi, ha visto crescere la propria economia anche grazie a questi indovinati interventi”.

