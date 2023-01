Comiso Calcio. Scifo “Ci voleva una vittoria così”

Pomeriggio perfetto per il Città di Comiso, che ieri ha affrontato il Virtus Ispica tra le mura amiche dello stadio “Peppe Borgese”, match valido come terza giornata di Ritorno, campionato di Eccellenza.

“E’ stata una vittoria bellissima- ha commentato il Presidente Totò Scifo -. Ci voleva una vittoria così, specialmente dopo la grande delusione di domenica scorsa, rovinata da un arbitraggio scandaloso. Per fortuna si va avanti, si volta pagina e questa volta possiamo parlare di una grande vittoria, dove ho visto i Verdearancio reagire bene in tutta la partita, nonostante la pioggia e le condizioni del terreno di gioco non proprio idilliache a causa del maltempo. Voglio sottolineare il grande lavoro che sta svolgendo il mister Francesco Tudisco, che a novembre è stato

preso per assicurarci una salvezza tranquilla, ma penso che ci farà fare qualcosina di più, ed inoltre posso dire che è una persona alla mano, disponibile e seria, e vedo che i ragazzi lo ascoltano. Questa settimana la squadra si allenerà come di consuetudine, in vista della quarta giornata di Ritorno che ci vedrà al Bacigalupo contro il Taormina.

Il Taormina è un’avversaria che noi conosciamo bene, oltre ad incontrarla all’andata dove abbiamo pareggiato, l’abbiamo incontrato in Coppa Italia, dove abbiamo sia pareggiato sia perso, quindi questa volta ci starebbe una bella vittoria. Inoltre domenica rientrerà De Zan, che era stato espulso domenica scorsa e che ha scontato l’unica giornata di squalifica ieri contro l’Ispica.

Affronteremo questa avversaria a testa alta, come sempre”.

