Tornano gli appuntamenti promossi dal Csen provinciale di Ragusa

Tornano gli appuntamenti Csen dedicati alla danza sportiva. Con l’abbattimento delle restrizioni sanitarie, il comitato provinciale di Ragusa si è mosso per pianificare tutta una serie di iniziative, durante il 2023, così da fare carburare, per così dire, i motori alle varie associazioni sportive che si occupano delle specialità in questione. E’ il senso dell’impegno che ha fatto da premessa all’organizzazione della prima edizione del Trofeo Kasmeneo che è stato programmato per il 26 febbraio a Villa Orchidea. L’appuntamento è riservato alle discipline del liscio unificato, danze standard; alle danze latinoamericane; alle danze caraibiche; alle danze coreografiche e alla street dance. Tutte le categorie saranno ammesse alla partecipazione oltre alle classi E, D e C. Gratuito l’ingresso del pubblico. “Rompiamo il ghiaccio per quanto riguarda il 2023 – dice il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – e lo facciamo con una manifestazione che si annuncia subito molto interessante, aperta a tutte le Asd che si occupano di danza sportiva e che vogliono dunque misurare i propri passi in avanti dopo due anni in cui non c’è stata la possibilità di partecipare a confronti del genere, a competizioni come questa. Ci siamo subito scommessi con i nostri responsabili di settore, Eliana Curiali, Raffaele Furnaro e Gianni Di Caro, per dare vita a una manifestazione molto interessante. Li ringrazio per la cura che stanno mettendo nell’organizzare tutto. E invito le Asd a partecipare”.

Salva