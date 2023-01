Enzo Cavallo è il nuovo Presidente dell’Unitre di Modica

L’assemblea dei soci dell’Unitre di Modica si è riunita per il rinnovo delle Cariche Sociali. Enzo Cavallo, direttore Coldiretti in pensione, è stato eletto a presidente. Succede a Rinaldo Stracquadanio che, dopo 14 anni di ininterrotta conduzione della sede Unitre della città della contea, ha deciso di non ricandidarsi, ed è stato acclamato a presidente onorario dell’associazione quale tangibile riconoscimento per il qualificato ed apprezzato lavoro svolto e per il servizio reso all’associazione. A comporre il nuovo consiglio direttivo sono stati eletti Uccio Barone, Tina Cassisi, Orazio Di Giacomo, Orazio Frasca, Maria Pina Giurdanella e Concetta Puccia. “Nel corso della riunione l’assemblea ha, fra l’altro ratificato il provvedimento riguardante la scelta della sede operativa ove avranno svolgimento i corsi programmati per il corrente anno accademico. Sono state presentate inoltre le prossime iniziative che impegneranno l’associazione col coinvolgimento dei soci.

“Non potevo non accogliere le sollecitazioni ricevute – ha sottolineato Enzo Cavallo nel suo intervento. Sono onorato per la fiducia che mi è stata data ed assicuro il massimo impegno per la concretizzazione del programma predisposto dal Presidente Stracquadanio e dal direttivo uscente attraverso la massima valorizzazione del volontariato, la collaborazione con le altre associazioni operanti in città, oltre che con l’amministrazione comunale con particolare riferimento alle iniziative riguardanti il terzo settore. In questo nuovo impegno sarò sempre grato a chi mi aiuterà ad essere all’altezza delle situazioni che dovranno essere affrontate e a quanti mi aiuteranno a non sbagliare”

