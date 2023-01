Ispica. Il volontariato e la donazione del sangue

Il Volontariato e il dono… è il tema dell’assemblea d’istituto, scelto dai giovani studenti del “Curcio” di Ispica ed autorizzato dal dirigente scolastico professore Maurizio Franzo’.

Il volontariato e la donazione del sangue entra nelle scuole per sensibilizzare ed educare, pratica condivisa anche dai docenti del Curcio di Ispica convinti che il volontariato e’ e rimane una risorsa da valorizzare. Ha aperto i lavori il rappresentante degli studenti del plesso manutenzione/odontotecnico, Mattia Roccasalva, che ha evidenziato l’importanza di un volontariato, come prevenzione alle devianze giovanili.

Scuola e volontariato, dunque, due mondi sempre più vicini – ha detto Salvatore Mandarà docente dell’istituto Curcio, e consigliere nazionale di Avis, coinvoto dagli alunni nel dibattito, per portare la sua esperienza in merito all’attività di volontariato nell’ambito dei lavori’assembleari. Il dibattito e il confronto tra gli studenti e’ stato proficuo, sono

state poste domande specifiche e idee per sostenere con senso civico le pratiche di comunità.

È vero che le realtà del volontariato sono ormai per lo più ben strutturate, offrono servizi e rispondono a bisogni che fare esperienza sia utile a formare i giovani al senso civico e alla cittadinanza attiva. Il volontariato è la sua funzione di solidarietà ha coinvolto gli studenti, sollecitando le coscienze ad un maggiore impegno verso “l’altro”. Nella foto un momento dell’assemblea durante l’intervento di Salvatore Mandara’.

