Ragusa, celebrata la festa provinciale della polizia locale

Celebrata stamattina nella Cattedrale di Ragusa la festa provinciale della Polizia Locale, in occasione del santo protettore San Sebastiano. La cerimonia di carattere religioso è stata presieduta dal Vescovo del capoluogo ibleo, Mons. La Placa. Presenti tutte le autorità civili e militari, i comandanti dei caschi bianchi dei 12 Comuni iblei accompagnati da sindaci e assessori, oltre alle associazioni dei vigili urbani in pensione. Il Vescovo, nella sua omelia, ha risaltato l’importante ruolo che ha nel territorio la polizia locale, i tanti compiti cui è chiamata giornalmente, facendo riferimento anche al concetto che fu espresso da Papa Pio XII proprio riguardo ruoli dei Corpi. Dopo gli anni del Covid è tornata l’iniziativa che in passato veniva festeggiata a turno nei vari comuni. Quest’anno tutto ripreso da Ragusa, grazie all’iniziativa del Comandante Maurizio Cannavò. La celebrazione eucaristica ha previsto, nel corso dell’Offertorio, il dono di prodotti caratteristici di ogni comune, portati da ciascun agente, che saranno donati in beneficenza.

Salva