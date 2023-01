Convenzione Confcommercio-Siae. Scadenza fissata al 28 febbraio

Grazie alla convenzione fra Siae e Confcommercio-Imprese per l’Italia, gli associati possono ottenere sconti sulle tariffe per le esecuzioni musicali effettuate a mezzo di strumenti meccanici, sulla base di quanto previsto dalla legge per la tutela del diritto d’autore. E’ quanto comunica il coordinatore provinciale di Confcommercio Ragusa, Corrado Lupo, che chiarisce quali sono i termini per potere usufruire dell’accordo. “Basta recarsi – sottolinea Lupo – presso la propria associazione comunale e richiedere il modulo apposito che attesta l’iscrizione a Confcommercio-Imprese per l’Italia. Ricordo che la scadenza per il pagamento dei compensi Siae è fissata al 28 febbraio. Gli associati possono ottenere sconti sulle tariffe fino al 30% per le esecuzioni musicali effettuate a mezzo di strumenti meccanici, sulla base di quanto previsto dalla legge per la tutela del diritto d’autore”.

“Inoltre – continua Lupo – i soci di Federalberghi hanno diritto, per gli apparecchi installati nelle camere, ai seguenti ulteriori sconti, cumulabili tra loro: sconto del 10% su tutti gli apparecchi installati nelle camere d’albergo; ulteriore sconto del 10% se almeno il 90% delle camere sono fornite di apparecchi, oppure sconto del 5% se almeno il 50% delle camere sono fornite di apparecchi”. Per informazioni basta contattare la sede provinciale di Confcommercio allo 0932.622522.

