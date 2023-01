Il flop di Iblea Acque spa. Italia Viva chiede conto e ragione

“Lo avevamo già detto attraverso i nostri consiglieri presenti nelle varie civiche assisi: la nascita della società Iblea Acque Spa ci lasciava molto perplessi. I consigli comunali in via di urgenza si sono visti “costretti” a ratificare un percorso scelto da altri e che non era iniziato in modo molto lineare”. Così i coordinatori provinciali di Italia Viva, Marianna Buscema e Salvo Liuzzo, commentano quanto accaduto in questi ultimi giorni e cioè il fatto che sia stata sprecata la possibilità per la provincia di Ragusa di potere contare su una somma di ben 47 milioni di euro a valere sui fondi del Pnnr per la “razionalizzazione e modernizzazione della rete idrica finalizzata alla riduzione delle perdite compresa digitalizzazione e monitoraggio”. “Sin dall’inizio – sottolinea Sara Siggia, responsabile per l’agricoltura di Italia Viva – i punti di domanda sono stati molti. Sia io che la collega Marianna Buscema, nelle rispettive sedi comunali di Vittoria e Scicli, così come altri consiglieri a noi vicini in altri consessi, abbiamo mantenuto un atteggiamento molto guardingo in merito presentando anche interrogazioni proprio perché all’orizzonte intravedevamo il pericolo che ora si è concretizzato”. “Fino al mese di settembre scorso – aggiunge Marianna Buscema, in qualità di consigliere comunale – ho presentato una interrogazione in merito e il mio primo cittadino aveva dato ampie rassicurazioni sul fatto che tutto stesse procedendo bene. Non mi pare proprio. Un punteggio di 5,8, bassissimo dunque, ci condanna all’esclusione di un finanziamento fondamentale per rimettere in sesto le reti idriche del nostro territorio. Chi pagherà questa incapacità? Sempre il cittadino che dovrà avere a che fare con servizi scadenti? Oppure andiamo avanti facendo finta di niente? Noi, come Italia Viva, chiederemo conto e ragione nei Consigli comunali in cui siamo rappresentati, scriveremo ai vertici di Iblea Acque e se necessario faremo anche altre azioni politiche in attesa che l’8 marzo il Tar si esprima sull’iter che ha portato alla costituzione di Iblea Acque”.

