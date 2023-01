Gdf Ragusa. Insediamento del Sottotenente Di Vaio, nuovo Comandante della Tenenza di Pozzallo

Il Sottotenente Emanuela Vaio ha assunto l’incarico di Comandante della Tenenza di Pozzallo, in sostituzione del Luogotenente Antonio Cuscusa. L’Ufficiale, di origini campane, laureata in scienze politiche e relazioni internazionali con un master in criminologia, dopo aver trascorso gli ultimi anni al Comando Generale – III Reparto Operazioni, è stato assegnato alla Tenenza di Pozzallo, al termine di un percorso di formazione presso l’Accademia del Corpo. Il Luogotenente Cuscusa, che continuerà ad operare a Pozzallo, quale Comandante della Squadra Operativa Volante, era subentrato al Capitano Francesco La Scala che, dopo tre anni di permanenza presso la citata Tenenza, è stato trasferito presso il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma, a conclusione di un periodo di intenso lavoro, nel corso del quale sono stati conseguiti ottimi risultati in tutti i settori d’interesse strategico per la Guardia di Finanza.

II Comandante Provinciale, Colonnello Walter Mela, ha formulato al Sottotenente Vaio i migliori auguri per il nuovo incarico, auspicando ulteriori successi per il Reparto, nell’interesse del Corpo e del Paese. Il nuovo Comandante della Tenenza ha, quindi, assicurato il massimo impegno personale e professionale nell’assolvimento dei compiti istituzionali demandati alla Guardia di Finanza, nonché la massima disponibilità e collaborazione con le diverse Autorità del territorio e con le altre Forze di polizia.

