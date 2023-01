Monterosso. Carabinieri in cattedra per lezioni di bullismo

L’Arma dei Carabinieri in campo per fare lezione e prevenzione nelle scuole primarie sul bullismo e cyberbullismo. Nell’ambito del progetto “ cultura della legalità “ questa mattina nei locali della scuola primaria di via Mercato dell’Istituto Comprensivo “ Luigi Capuana” di Giarratana e Monterosso Almo si è svolto un interessante incontro per sensibilizzare i ragazzi di terza , quarta e quinta su questi gravi ed attuali problemi . Prevenire è sempre meglio che curare. Dare quindi delle giuste indicazioni anche agli alunni più piccoli può essere sicuramente un deterrente per futuri episodi . Nel corso dell’incontro sia il capitano Stefano Borghetto, comandante della Compagnia Carabinieri di Ragusa, che il luogotenente Franco Cascone , comandante della Stazione Carabinieri di Monterosso Almo , con chiari e semplici esempi hanno illustrato le principali forme di “violenza” verbale, fisica ed anche virtuale tramite i social network, i cellulari, i siti internet e video ed immagini diffuse sulla rete che alcuni minori subiscono sia a scuola che in altri luoghi di aggregazione.

Presenti all’incontro i docenti, la vicepreside Lucia Valvo ed il responsabile di plesso Pino Amato.

