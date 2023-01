La Protezione Civile Comunale vigilerà sulla Maratona di Ragusa

Il Presidio Operativo Territoriale di Protezione Civile sarà attivo dalle 8 alle 14 di domenica 22 gennaio 2023 in occasione dello svolgimento della XVIII Maratona Città di Ragusa “Hybla Barocco Marathon”.

Il provvedimento è stato assunto per garantire l’incolumità della popolazione nelle zone inserite nel circuito della maratona che si svilupperà per un percorso totale di Km 42,195.

Il servizio sarà assicurato dal personale dell’Ufficio di Protezione Civile e dal Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile.

