Il Santa Croce calcio a Siracusa senza timore

Seconda trasferta consecutiva in sette giorni per il Santa Croce calcio che per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza, affronterà la vice capolista Siracusa. È stata una settimana di riflessione in casa biancazzurra, dopo l’immeritata sconfitta contro la Nebros. A mister Lucenti non è proprio andata giù questo brutto stop e ha voluto ribadire alla propria squadra l’importanza di non mollare mai fino all’ultimo minuto di gioco. La squadra, infatti, nonostante abbia mostrato una buona tecnica di gioco e, soprattutto, dopo aver pressato gli avversari nella propria metacampo per lunghi tratti della gara, si è fatta infilare nell’unica disattenzione di tutto l’incontro. I peccati di gioventù, ha sottolineato Lucenti alla squadra, da questo momento non saranno più ammessi, giacché dopo il giro di boa del torneo, ogni errore potrebbe essere pagato a caro prezzo. La gara di domenica contro il Siracusa sarà ancora una volta, un’altra battaglia sportiva, stavolta contro una squadra attrezzata e con giocatori tecnicamente di categoria superiore. Il Cigno che all’andata perse con poco demerito fra le mura amiche, andrà nella città di Archimede per giocarsi ogni chance di fare punti. Lucenti avrà tutta la squadra a disposizione e con questo, anche l’imbarazzo della scelta sui giocatori da schierare in campo. Le decisioni come sempre verranno prese a pochi minuti dall’inizio delle ostilità, ma questa volta il trainer biancazzurro avrà molte più frecce per il suo arco.

La gara si giocherà allo stadio “De Simone” di Siracusa e avrà inizio alle ore 14.30. A dirigere la gara sarà il signor Rosario Zangara della sezione arbitrale di Palermo che sarà assistito dai signori Totaro e Catanese entrambi della sezione arbitrale di Messina.

