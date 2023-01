Modica. The Chocolate Way sabato al SIGEP di Rimini

The Chocolate Way – Ethical, Cultural And Sustainable Legacy Of Cocoa In Europe è la più grande Rete europea culturale ed economica nel settore cacao e cioccolato ha scelto SIGEP,punto di riferimento per le innovazioni dell’intero settore del Foodservice Dolce, per presentarsi al grande pubblico degli specialisti di cioccolato e di dolci in generale .

L’evento in programma sabato 21 gennaio dalle ore 14 nel padiglione della CNA prevede la partecipazione di Nino Scivoletto presidente della Associazione Culturale Europea The Chocolate Way, del Vicepresidente Mirco della Vecchia che rappresenta la CNA nel Consiglio Direttivo della Associazione e da Gabriele Rotini che rappresenta CNA nella Assemblea di TCW.

All’incontro interverranno: Massimo De Giuseppe, Università Iulm Milano, nella qualità di Componente del Comitato Scientifico di TCW; Vincenzo De Pompeis, Presidente Fondazione Dei Musei Civici Di Loreto Aprutino, Socio Onorario di The Chocolate Way; Naomi Costantini, Segreteria Socioeconomica IILA (Istituto Italo Latino-americano); Alessandro Benincà, di Italia Zuccheri

Per l’occasione, sarà proiettato il Video di candidatura a Itinerario Culturale Europeo.

The Chocolate Way è la principale rete internazionale che celebra il Patrimonio Materiale e Immateriale, i costumi e le tradizioni dei cittadini europei e dei paesi terzi vicini (come il Messico e l’Ecuador). Partner pubblici e privati di dieci paesi hanno collaborato a questa impresa con l’obiettivo di promuovere e collegare gli storici distretti europei del cioccolato di alta qualità. TCW si configura come un percorso di interesse storico, sociale e culturale che attraversa diversi paesi (Italia, Spagna, Germania, Svizzera, Croazia, Azerbaijan, Israele, Inghilterra, Francia), e fa riferimento al valore di un turismo culturale emergente nei collegamenti tra le nazioni e identità in Europa, attraverso le quali è possibile rafforzare gli obiettivi di cooperazione, sviluppo sostenibile e coesione sociale, come capisaldi per l’assimilazione della necessaria risorsa interculturale europea. The Chocolate Way è impegnata a valorizzare i segni e i beni immateriali presentati in quei musei che documentano sia l’evoluzione del processo di lavorazione del cioccolato sia i cambiamenti socioeconomici e paesaggistici dell’Europa. In linea con la nuova museologia, si possono vivere percorsi mirati di ricerca e studio, irradiando l’aura del mitico cacao e delle sue affinità antropologiche e culturali. Per questo le tappe citate ne “La Via del Cioccolato” privilegiano Musei e archivi – Patrimonio documentario

Soci istituzionali di TCW sono: Unioncamere, Camera di Commercio di Cuneo, Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino, Camera di Commercio dell’Umbria, Camera di Commercio del Gran Sasso, Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Comune di Le Castellet;

Soci ordinari: Tuebingen Erleben Gmbh; Consorzio Tutela Del Cioccolato Di Modica IGP; Asociación De Fabricantes de Turrón Derivados Y Chocolate De La Comunidad De Valencia; CNA; Consejo Regulador Indicaciones Geográficas Protegidas;

Soci onorari: Fondazione La Fabbrica di Cioccolato (Svizzera); Fondazione Loreto Aprutino (Italia); Amadria Park (Croazia), Ganja Confectionery OISC (Azerbaijan); MoltoBen (Israele); Museo del Cioccolato di Modica (Italia); Ruta (Lituania).

Il Comitato Scientifico, presieduto dalla Etnoantropologa Grazia Dormiente, è composto da: Prof. Gian Carlo Di Renzo (ISCHOM, Università di Perugia), Prof. Giorgio Calabrese (Università di Messina, Alessandria e Torino), Prof. Vincenzo Russo (IULM Milano), Prof. Filippo Grasso (Università di Messina), Prof.ssa Roberta Garibaldi (Università degli Studi di Bergamo), Dott. Alexis Verdù (TDC,Valencia), Prof.ssa Clementina Battcock (Instituto Nacional de Antropología e Historia -INAH- Secretaría de Cultura – México).

The Chocolate Way ha sottoscritto accordi di collaborazione con l’ IILA- Istituto Italo Latino-americano, l’ UTE – Università dell’Ecuador, l’ Itinerario Culturale Europeo “Caffè Storici della Grecia”, l’Itinerario Culturale Europeo della vite e del vino “Iter Vitis” e con l’ Istituto Alberghiero “Principi Grimaldi” di Modica.

