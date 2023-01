Ispica. Didattica più innovativa presso l’Istituto Da Vinci

Il plesso Sant’Antonio dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Ispica muove i primi passi nel mondo della realtà virtuale. Sotto la guida dell’animatore digitale, Prof. Arcangelo Guarneri, alcuni docenti hanno avuto la possibilità di effettuare un primo test provando un visore, acquistato con il finanziamento per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics), che permette, in maniera innovativa, di fruire di contenuti pedagogici coinvolgenti e di lezioni già strutturate.

Le nuove generazioni, si sa, sono native digitali e concepiscono le tecnologie come strumenti di uso quotidiano,

per questo motivo è fondamentale che la scuola stia al passo e integri all’interno della didattica l’uso e l’insegnamento della realtà aumentata. Quest’ultima consente, ad esempio, di viaggiare e imparare la geografia strutturando un’attività di esplorazione di un luogo tramite Google Maps, Google Street View o Google Earth oppure di svolgere un’attività di scienza esplorando il corpo umano o il nostro sistema solare.

“Questo – afferma Lino Quartarone, docente di tecnologia del plesso Sant’Antonio – rappresenta solo l’incipit di un percorso che vedrà una formazione continua dei docenti per essere poi utilizzato nella didattica con gli studenti”.

