Modica, Piano di Riequilibrio. D’Antona: “Floridia legga atti”

Le recenti dichiarazioni della consigliera comunale di Modica, Rita Floridia, appartenente alla maggioranza, con le quali ha espresso opinione sostenendo che “l’approvazione del Piano di riequilibrio da parte della Corte dei Conti ha certificato l’allontanamento di ogni ipotesi di dissesto”, non va giù a Sinistra Italiana che, pur ribadendo soddisfazione per la chiusura positiva di un iter che si trascina da dieci anni ed iniziato con una seduta di Consiglio Comunale del 30 dicembre 2012, grazie alla quale fu evitato allora il dissesto,ritiene necessario precisare che “il futuro economico-finanziario del Comune di Modica rimane legato alla rigorosa esecuzione nel corso dei prossimi cinque anni delle attività programmate nel Piano, pena il dissesto”.

Le 102 pagine della delibera della Corte dei Conti, alla cui lettura integrale invitiamo la consigliera Floridia spiega Vito D’Antona – evidenziano criticità amministrative e finanziarie, non risolte nei precedenti anni di amministrazione Abbate, già più volte segnalate dalla Corte dei Conti in diverse occasioni, ed il cui superamento rappresenta una scommessa per il futuro.

Dall’entità preoccupante del disavanzo al ricorso costante ad elevate somme per anticipazione di cassa, dalle basse percentuali di riscossione della Tari (meno del 40%), dei canoni idrici (meno del 20%) e delle somme per evasione dei tributi (meno del 6%) all’assenza di una organizzazione efficiente dell’ufficio riscossione.

Ne sanno qualcosa quei cittadini ai quali pervengono annualmente bollette errate e consumi forfettari inesistenti, i quali sono costretti periodicamente a rivolgersi agli uffici comunali.

Con l’approvazione del Piano si apre una prospettiva, ben più impegnativa, caratterizzata dalla rigorosa e difficile attuazione delle misure contenute nel Piano.

Conclude, infatti, nella delibera la Corte dei Conti: “ .. il Comune di Modica è lontano dal risanamento .. il reale e concreto risanamento dovrà emergere in sede di controllo sull’attuazione del Piano, pena la dichiarazione di dissesto .. “.

