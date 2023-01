Lions Club Modica. All'”Archimede” testimonianze di femminicidio

Domani venerdì 20 gennaio 2023 alle ore 11,00 presso l’aula magna dell’ITC Archimede Modica si terrà una conferenza sul tema “stop agli abusi, stop al silenzio” riguardo al cyberbullismo ed alla violenza di genere. Intervengono l’ispettore Giorgio Carpenzano della Polizia Postale che si occupa di crimini informatici, Vera Squadrito e Giovanna Zizzo, mamme di vittime di femminicidio a Catania che riporteranno la loro testimonianza. Vera Squadrito è la madre di Giordana, 20 anni, uccisa dal suo ex fidanzato a Nicolosi (Catania); Giovanna Zizzo, la madre di Laura, 11 anni, uccisa per ritorsione dal padre a Catania. Dopo la conferenza seguirà l’inaugurazione di due panchine in via Fabrizio (una gialla contro il cyberbullismo ed una rossa contro la violenza di genere) che sono donate dal Lions Club Modica alla città.

