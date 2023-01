Sandro Morgana visita il Questore di Ragusa

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia, Sandro Morgana, assieme ad una delegazione regionale e provinciale, ha fatto una visita in Questura per incontrare il Questore Giusy Agnello.

Nel corso della visita in Questura,il Presidente Dr. Morgana ha consegnato al Questore oltre al Gagliardetto della LND Sicilia anche una targa in occasione della Finale Coppa Italia Eccellenza “Memorial Gianfranco Provenzano” Akragas 2018 Srl / Nuova Igea Virtus, che si è giocata nel primo pomeriggio della stessa giornata,quale sentito ringraziamento per la disponibilità dimostrata verso il Comitato Regionale Sicilia, nella predisposizione dei servizi per la buona riuscita dell’importante incontro di calcio. Il Questore ha voluto donare al Dr. Morganail Crest della Questura di Ragusa contraddistinto da una serigrafia raffigurante il Duomo di San Giorgio di Ibla.

Proficua,l’interlocuzione con la delegazione regionale e provinciale sul tema delle tifoserie e deicostanti necessari confronti con le società calcistiche nell’interesse dei cittadini e dello sport,in sinergia con le forze dell’ordine.

