Ragusa. Assegnazione nuovi orti urbani Vallata Santa Domenica

Con determina dirigenziale n. 257 del 17.01.2023, è stato fissato al 15 febbraio 2023 il termine di scadenza per la presentazione delle istanze riguardante l’assegnazione dei 10 orti urbani insistenti nella Vallata di S. Domenica.

“Da lunedì 16 gennaio – aggiunge la vicesindaco di Ragusa con delega allo Sviluppo Economico, Giovanna Licitra – sono iniziati inoltre i lavori che consentiranno in breve tempo di avere a disposizione ulteriori 3 orti, proseguendo il processo di rigenerazione di quest’area strategica della città”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Sviluppo Economico, che cura l’iniziativa, nella persona della responsabile del procedimento: dott.ssa Concetta Farina, tel. 0932676465, email c.farina@comune.ragusa.it

