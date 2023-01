Comiso. Incontro su “Filiere virtuose, energie ed ecosostenibilità”

“Filiere virtuose, energie ed eco sostenibilità”. Incontro organizzato in collaborazione con il Comitato dei Cittadini Virtuosi di Comiso, previsto per il 20 gennaio presso l’Auditorium Carlo Pace alle ore 17.00

“E’ un incontro – spiega il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari – nel quale verranno affrontati temi attualissimi, che ci riguardano direttamente, come ad esempio la raccolta differenziata di qualità finalizzata a non produrre rifiuti onerosi ma a riciclare materie vergini di qualità da vendere per il loro riciclo diretto. Saranno anche approfondite le leggi che, grazie a questo progetto di differenziata di qualità, consentono la riduzione della TARI, l’autosufficienza energetica e tanto altro ancora. Lo spunto per questa riflessione – ancora il primo cittadino- scaturisce dalle buone pratiche messe in atto da altre regioni che possono offrire l’occasione di crescita maggiore nel campo della raccolta differenziata e nel rapporto tra uomo e i rifiuti che produce. Promotore di questo incontro, è il prof. Francesco Cappello che ci parlerà di queste filiere virtuose. Oltre al Comitato, saranno presenti anche studenti del liceo Carducci, insegnanti e, naturalmente, tutti quei cittadini che vorranno partecipare”.

