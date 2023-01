About You: offerte e codici sconto per lo shopping online

Stimolante e al passo con i tempi, About You è un e-commerce specializzato nella vendita di abbigliamento alla moda per uomo, donna e bambino. Si tratta di un’azienda che associa professionalità e conoscenza, idee ed entusiasmo, tutte qualità che le hanno permesso di crescere in modo esponenziale.

All’interno del sito trovate tutto ciò che serve per rendere interessante il vostro guardaroba, ma anche una serie di accessori che possono completare i vostri outfit in modo unico. La mission del team About You è quella di rendere digitale l’esperienza dello shopping, trasformandola in una sorta di passeggiata cibernetica.

La possibilità di scorrere pagine, leggere descrizioni e acquistare comodamente dallo smartphone è senza dubbio impagabile. Oltre 400.000 articoli e più di 2.000 marchi fanno del catalogo About You uno dei più ricchi del web. A completare il quadro trovate una pratica app proprietaria che rende l’esperienza utente semplice e piacevole.

Codice sconto About You del 15% in esclusiva per te

About You ama farsi conoscere dai nuovi clienti e non perde occasione per dimostrarlo. Se volete dare una svecchiata al vostro armadio e a quello della vostra famiglia, il consiglio è quello di approfittare dell’interessante codice sconto About You del 15%.

Chiunque effettui una nuova registrazione al sito ufficiale ha diritto a uno sconto del 15% calcolato su carrelli di almeno 75€ totali. L’offerta è valida solamente per utenti che non abbiano mai acquistato sull’e-shop About You. È valida fino al 28/02/2023 ed è limitata, perciò meglio sbrigarsi!

Come attivare i vantaggi del codice sconto About You?

Se volete rinnovare il vostro look risparmiando, ricordate che per ottenere lo sconto del 15% su un minimo d’ordine di 75€ è necessario che vi colleghiate a questa pagina e che individuiate il codice “15% in ESCLUSIVA per te”.

A questo punto cliccate su “Mostra codice” e copiate la stringa alfanumerica che comparirà nel pop-up, ossia il codice valido per un solo utilizzo.

Fatto ciò, registratevi al sito About You, riempite la vostra shopping bag con gli articoli di vostro interesse e procedete verso la pagina “carrello”. Quest’ultima vi mostra l’elenco dei prodotti selezionati, i prezzi unitari, eventuali sconti, una lista di domande frequenti, il totale e il pulsante nero “Procedi al pagamento”.

Cliccate e raggiungete la prima schermata relativa alla sezione “Checkout”, dove vi viene chiesto di inserire un indirizzo di spedizione e vi vengono mostrati i costi di consegna. Premete sul tasto verde “Continua pagamento” e raggiungete la seconda schermata della fase “Checkout”, dove trovate la sezione “Hai un buono sconto?”.

Digitate o incollate il coupon About You all’interno della casella di testo “Codice del buono sconto” e poi premete su “Aggiungi” per attivare il vantaggio.

Un codice sconto applicabile a tutto il catalogo About You

L’esclusività di questo coupon sconto è che vi consente di utilizzarlo praticamente su tutto! Ad esempio, è possibile usarlo per acquistare scarpe sportive da donna, perfette per qualsiasi disciplina e scontate del 15%. Sfruttate i filtri per individuare in pochi clic i modelli di vostro interesse, andando a impostare brand, misura o colore preferito.

Approfittate del 15% sui jeans da uomo, capaci di adattarsi ai numerosi look casual da sfoggiare nella vostra quotidianità. Scoprite i modelli regular, ma anche quelli skinny, bootcut, wide leg o loosefit. Avete davvero l’imbarazzo della scelta grazie al catalogo About You!

La categoria neonati è la sezione giusta per utilizzare il vostro sconto del 15% sul primo acquisto About You. Al suo interno trovate scarpe, abbigliamento, accessori e tutti i nuovi arrivi dedicati a bimbi e bimbe. Un bel risparmio contando che questi capi verranno indossati dai vostri figli solo per pochi mesi!

