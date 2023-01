Minimarket preso di mira a Modica. Anche stavolta inultimente

I ladri scalcagnati che si accontentano di un pugno di euro, pur causando danni ben maggiori ai negozi presi di mira, continuano a colpire imperterriti a Modica. L’ultimo colpo da malviventi di mezza tacca è stato portato a segno ai danni di un piccolo market salumeria e panificio di via Mercè, adiacente il viale Medaglie d’Oro, nel cuore del centro storico. I malviventi avrebbero agito all’alba di lunedì, dal momento che il rumore dello scassinamento della porta d’ingresso del locale ha svegliato di soprassalto, proprio verso quell’ora, un’anziana residente. I ladri, dopo aver scardinato il vetro della porta d’ingresso, hanno aperto la cassa, trovandola vuota. Quindi sono andati via rubando solo qualche bottiglia di birra del valore di pochi euro, rispetto al valore più sostanzioso dei salumi e soprattutto alle centinaia di euro di anni causati dall’effrazione, proprio come era avvenuto la scorsa settimana ai danni di una vicina trattoria, e prima ancora, in un panificio e in un mulino. A questo punto è certo che si tratta della stessa mano. Una coppia o un gruppo di ladruncoli scalcinati che provocano più danni e fastidi che altro, rispetto a bottini che definire miseri appare riduttivo. Eppure i ladri in oggetto sono finora riusciti comunque ad eludere i controlli delle forze dell’ordine, facendola franca anche in quest’ultimo episodio, scoperto dallo stesso titolare lunedì mattina all’apertura, e che non ha potuto fare altro che prendere atto del furto subìto, sporgendo denuncia a carico di ignoti.

