Coordinatore regionale movimento De Luca ieri in visita a Ragusa

Visita di Danilo Lo Giudice, coordinatore regionale del movimento di Cateno De Luca, a Ragusa. Sono stati incontri molto fruttuosi in chiave amministrative. “Abbiamo incontrato un po’ di amici – riferisce Lo Giudice – la società civile, qualche autorevole rappresentante politico della zona. Tutto ciò è servito per farci un’idea della situazione, per avviare un percorso interlocutorio a trecentosessanta gradi. Infatti, non ci sono preclusioni nei confronti di nessuno. Piuttosto, si ravvisa la necessità di mettere insieme quei tasselli per formare un mosaico quanto più credibile possibile in termini di contenuti, in termini di persone, forti di quello che è stato un risultato alle Regionali che ci ha visto abbastanza protagonisti anche in provincia di Ragusa. Nel capoluogo ibleo, ma anche negli altri centri della provincia, i riscontri sono stati interessanti, ci si può lavorare. Siamo cercati da tutti e, in questo senso, ci piace ascoltare tutti. Voglio sottolineare che il 17 febbraio saremo qua a Ragusa dove, nel corso di una conferenza stampa, presenteremo i nuovi tesseramenti, le adesioni di altri amici che hanno deciso di percorrere questa strada assieme a noi e indicheremo il percorso per le amministrative. Questo la mattina: nel pomeriggio ci sarà, invece, un momento assembleare con amici e sostenitori. Comunicheremo le decisioni che andremo a prendere alle persone che ci stanno più vicino”. Saverio Buscemi, già candidato alle Regionali con la lista De Luca sindaco di Sicilia, ha accompagnato ieri, assieme ad altri militanti e simpatizzanti, l’on. Lo Giudice a visitare i vari territori della provincia che avevano mostrato interesse alla presenza di quest’ultimo. “Ci sono le condizioni – sottolinea Buscemi – per creare un grande progetto capace di attirare interesse anche in vista delle amministrative. Vogliamo recitare il nostro ruolo sino in fondo e abbiamo dimostrato quale potrebbe essere l’attenzione di cui saremmo meritevoli. Ringraziamo Danilo Lo Giudice per la giornata che ha dedicato al territorio ibleo. Ci muoveremo lungo la direzione più sostenibile con la progettualità che intendiamo sviluppare a Ragusa così come negli altri Comuni in cui si andrà al voto”.

