Conferenza dei Sindaci con il Commissario dell’Asp Ragusa

Indetta dal Sindaco di Ragusa, su richiesta del sindaco di Pozzallo, la conferenza dei Sindaci con il Commissario dell’ASP di Ragusa Fabrizio Russo, mercoledì prossimo 18 gennaio alle ore 11:30. Il tema da trattare è quello della delicata situazione in cui versano i servizi di emergenza-urgenza sanitaria del territorio ibleo. I Sindaci chiederanno al Commissario Russo quale iniziative intende intraprendere per un potenziamento di tutti servizi di emergenza-urgenza che svolgono una funzione importante per salvare la vita umana di tanti utenti che ne hanno la necessità’. Non è assolutamente possibile, denuncia il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, che nei quattro PTE della Provincia operano soltanto 9 medici invece dei 24 previsti dalla normativa vigente. Non è più tollerabile assistere alla preoccupante insufficienza del numero dei medici nei 3 Pronto soccorso degli ospedali di Modica, Ragusa e Vittoria che costringe molti pazienti ad attese interminabili. Non è più accettabile il basso numero di posti letto per acuti utilizzati in provincia che è il 2,1 /1000 abitanti, a fronte di una percentuale di 2,4/1000 abitanti della Sicilia e di una percentuale del 3/1000 abitanti prevista dal D.M. 70/2015 che provoca un indecente stazionamento di barelle nei Pronto Soccorso con pazienti in attesa di ricovero per mancanza di posti letto. Queste e altre problematiche verranno discusse nell’incontro al fine di garantire una migliore offerta sanitaria in tutto il territorio della provincia di Ragusa.

Salva