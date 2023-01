Cake Star a Modica. Vince la Pasticceria Fede

Lo scontro televisivo tra le pasticcerie di Modica in onda su Real Time “Cake Star” è stato vinto dalla Pasticceria Fede di Modica Alta con 39 stelle.

Cafè’ Infante di Via Sacro Cuore, Caffè Adamo di Via Marchesa Tedeschi e Pasticceria Fede di Corso Principessa Maria del Belgio, si sono confrontati con i loro prodotti, giudicandosi a vicenda. Giudizi espressi con delle stelle e riguardavano la location, una serie di “dolci della casa” e per finire le rispettive specialità. Nei giudizi dei tre interessati il punteggio era stato, rispettivamente, 13, 17 e 16 voti. I giudizi dei due conduttori hanno assegnato la vittoria a Giorgio Fede, al quale, in particolare, è stata riconosciuta la squisitezza delle ‘mpanatiglie.

Adamo è stato secondo con 37 stelle mentre Cafè’ Infante ne ha ottenute 35.

Il commento professionale e onesto di Antonio Adamo:

“Complimenti a Giorgio Fede e alla sua splendida famiglia: premio meritato per la tradizione, frutto dei 30 anni di onorata carriera. Ma c’è anche un altro fattore da non sottovalutare, l’intero movimento della pasticceria modicana.

La redazione di Cake Star sceglie Modica per l’importanza e la storia della pasticceria dei conventi, oltre per la bellezza architettonica.

È un orgoglio per tutti noi modicani la messa in onda su Real Time Per me è una gioia indescrivibile rientrare tra le prime 3 pasticcerie di Modica e,sopratutto, partecipare a questa bellissima sfida. Mettersi in gioco ti fa arricchire culturalmente e crescere professionalmente!

Tanti altri miei colleghi compaesani meritavano la partecipazione alla trasmissione, perché il livello della pasticceria è alto.

Quello che è andato in onda è un tributo per tutta Modica”.

