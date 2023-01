A Monterosso si presenta libro di Mario Incudine

Nei locali dell’Auditorium Comunale di via Roma questa sera con inizio alle 19 verrà presentato

Il libro di Mario Incudine “ Le storie cantate di Peppino Castello”. La manifestazione è stata organizzata dall’Arci della locale sede e dal Comune di Monterosso Almo. Dopo i saluti istituzionali l’introduzione sarà svolta da Sergio Bonanzinga dell’Universita’ di Palermo. Interverranno lo scrittore Mario Incudine ed il cantastorie monterossano Peppino Castello. All’interno del cortile dell’Auditorium è stata allestita una mostra di cartelloni delle storie interpretate dal cantastorie Castello. Mario Incudine, affermato artista di fama nazionale, da anni porta avanti, con grande successo, una personale visione e reinterpretazione della tradizione orale seguendo il solco tracciato da contastorie e cantastorie . In questo libro , nato come tesi di laurea con tutor il professore Sergio Bonanzinga dell’Università di Palermo, racconta da studioso e ricercatore le storie di Peppino Castello, artista popolare per amore e per passione.

Salva