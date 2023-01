Alunni elementari. A Modica reunion dopo 60 anni

Quante volte in molti di noi sopraggiunge il desiderio di rivedere vecchi compagni di scuola, partendo dai ricordi, dai nomi. Negli ultimi anni sono all’ordine del giorno le reunion delle classi che avevano raggiunto il diploma. In questo caso si è andati oltre. C’è stato, infatti, un incontro dopo ben 60 anni tra gli ex compagni delle classi, IV e V elementare della scuola “Santa Marta” di Via Vittorio Veneto a Modica. E’ stato tutto piacevole e ben organizzato, anche se non è stato facile. Il maestro era Carmelo Cassarino, deceduto qualche anno fa alla veneranda età di 103 anni. Sono stati rivissuti tanti bei momenti dell’epoca.

Il prossimo step sarà quello di rifare la foto nella stessa classe di V elementare di 60 anni fa (1961 -1962).

Nella foto attuale, da sinistra, Carmelo Frasca Spada, Giovanni Giallongo, Nino Puccia, Piero Basile, Tanino Di Rosa. fila anteriore: Raimondo Sebellini, Pippo Lombardo, Pierino Tamburello, Pierantonio Tona, Cesare Agosta, Michele Civello.

