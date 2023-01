Modica, Spadaro: “Cantiere pregiudica la circolazione”

Da qualche mese risulta interdetta una parte della carreggiata del Viale Alcide De Gasperi a Modica.

“Detta chiusura – lamenta il consigliere comunale, Giovanni Spadaro – comporta non solo il rallentamento veicolare in direzione di Modica bassa, ma è anche un problema per i tanti ragazzi che devono recarsi a scuola in quanto percorrono direttamente la carreggiata lasciata libera dai lavori diventando un pericolo per sé stessi e i veicoli”.

L’esponente dei DEM chiede che siano rese note le cause del blocco dei lavori e la conseguente interdizione di buona parte della carreggiata nonché i tempi previsti per il completamento dei lavori e il ripristino della normale circolazione veicolare e pedonale.

Nei fatti il cantiere riguarda la ristrutturazione di un impianto di distribuzione carburanti che è posto sotto sequestro e si è nell’attesa di decisioni da parte del Tar.

Salva