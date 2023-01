Ragusa. Cinque lavoratori addetti alla manutenzione non riassunti. Perché?

“A leggere la deliberazione del commissario straordinario dell’Asp 7 dello scorso 23 dicembre, quella in cui si prorogano di un anno i contratti a tempo determinato intercorrenti con il personale, si ha la netta impressione che si viaggi a una velocità differente, pur con tutti i problemi che il mondo sanitario può avere, rispetto a quanto non accada, invece, dalle parti di palazzo dell’Aquila. Dove, tra gli altri problemi, cinque operai addetti alla manutenzione rischiano di rimanere a casa sino almeno a metà, e forse oltre, febbraio, perché la Giunta Cassì, nonostante i solleciti più volte reiterati dalle opposizioni, non ha ancora provveduto ad assumere gli adeguati provvedimenti per garantire continuità occupazionale a queste persone. Ci chiediamo perché, al pari di quanto hanno fatto altri enti, e il caso dell’Asp è solo uno tra questi, non stato possibile impegnare risorse umane così come sarebbe stato corretto sin dall’inizio dell’anno, per evitare di fare perdere a queste persone due mesi di lavoro”. E’ quanto rileva il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, esprimendo la propria solidarietà ai lavoratori in questione e sollecitando l’esecutivo cittadino a individuare una soluzione. “Non si può continuare a dire che tutto è a posto – continua Chiavola – quando non lo è, soprattutto per questi cittadini che si attendevano risposte sollecite da parte dell’Amministrazione. Tra l’altro, stiamo parlando di un ruolo di una certa rilevanza per la viabilità comunale visto che si occupano di manutenzione. In che modo, adesso, la Giunta interverrà non è dato sapere. Nessuno ci ha dato comunicazione. Speriamo bene”.

Salva