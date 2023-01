Ladri ancora in azione a Modica. Altri due furti

I ladri continuano a mietere vittime nel centro cittadino di Modica. Dopo i tentativi di furto in Via Marchesa Tedeschi e il furto con spaccata ai danni della Trattoria La Rusticana di Modica, gli ignoti hanno rubato 150 euro dalla cassa del panificio di Via Marchesa Tedeschi che era già stato visitato alcuni giorni prima senza fortuna. I ladri hanno tentato di entrare in un negozio di generi alimentari che si trova nella stessa arteria. Furto con spaccata in Corso Umberto, in un negozio per la vendita di latticini, Bussello. Danneggiata la porta di vetro e rubati circa 10 euro spiccioli dalla cassa.

