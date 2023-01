Perse la vita Alberto Vicari. Modica, condanna per l’imputato

Condannato dal Tribunale di Ragusa l’automobilista 52enne, G.G., sciclitano, ritenuto, a questo punto, responsabile, dell morte, a seguito di incidente stradale, l’11 agosto 2020, sulla Sp 66 a Marina di Modica, dell’imprenditore modicano Alberto Vicari (foto), 50 anni. La vittima viaggiava in sella alla sua moto. L’imputato nel procedimento giudiziario per omicidio stradale è stato condannato alla pena di 6 anni e 4 mesi di reclusione, con il rito abbreviato. Disposta anche la revoca della patente di guida per 15 anni. Per Vicari, a seguito del violento impatto con il suv, non ci fu nulla da fare. Lasciò la figlioletta e la compagna, per i quali è stata disposta una provvisionale con il risarcimento del danno da quantificare in sede civile.

