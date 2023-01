Vittoria e Scoglitti cardiologicamente protette. Ok a protocollo

Si chiama “Vittoria e Scoglitti cardiologicamente protette” ed è il protocollo d’intesa siglato dall’Amministrazione comunale, assessorato alla lotta alla povertà, assessorato alla Sanità, e il mondo civile e commerciale vittoriese e diversi soggetti pubblici e privati che hanno a disposizione un defibrillatore. Si tratta di una campagna di sensibilizzazione messa in campo allo scopo di formare i cittadini sul primo soccorso e mappare e rendere funzionanti i defibrillatori già presenti in città. All’incontro erano presenti l’assessore alla lotta alle povertà, Giuseppe Fiorellini, l’assessore alla Sanità, Filippo Foresti, oltre rappresentanti delle scuole cittadine, i rappresentanti degli esercizi commerciali vittoriesi che a vario titolo saranno coinvolti nel percorso di realizzazione del progetto e promuoveranno la rete sociale nell’ottica di un’adeguata valorizzazione dei Dae (Defibrillatore automatici esterni) già esistenti in alcuni siti strategici della città di Vittoria e Scoglitti. A prendere parte all’iniziativa anche il dott. Gaetano Giarratana in qualità di medico anestesista e rianimatore, oltre a Sebastiano Lumera primario del reparto di cardiologia dell’ospedale Guzzardi di Vittoria e il primario emerito Vladimiro Lettica, che hanno dato la loro disponibilità, mettendo in campo tutto il loro sapere al servizio della collettività. Presente anche il presidente sezionale di Confcommercio Vittoria Gregorio Lenzo che insieme all’amministrazione comunale hanno promosso il progetto “Vittoria e Scoglitti cardiologicamente protette”.

“La rete che costituiamo oggi, rappresenta innanzitutto una risposta alla necessità di maggiore sicurezza dei luoghi della città, ma anche un’originale iniziativa per promuovere comportamenti utili alla prevenzione e all’azione di contrasto del rischio cardiovascolare. Pensiamo che partire dall’esigenza dell’adeguata valorizzazione dei Dae (Defibrillatore automatici esterni) già esistenti in alcuni siti strategici della città di Vittoria e Scoglitti, si possa avviare un percorso virtuoso per costruire luoghi più sicuri, e processi di promozione di cultura e di educazione alla salute”- ha commentato l’assessore Giuseppe Fiorellini.

