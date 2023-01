Il commissario dell’Asp in visita al Comune di Ragusa

Mercoledì visita del nuovo commissario dell’Asp, Fabrizio Russo in Municipio a Ragusa. Al termine dell’incontro, presenti il sindaco Peppe Cassì e il presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ilardo, il primo cittadino ha dichiarato:

“Pediatria innanzitutto, ma non solo. Sono stati diversi gli argomenti toccati stamani con il nuovo Commissario Asp, Fabrizio Russo. Si è trattato di un primo incontro conoscitivo, che ci ha però già dato modo di discutere di diverse problematiche della nostra sanità, dai reparti trasferiti dal Giovanni Paolo II ai tempi di attesa del Pronto soccorso alle criticità della struttura, guardando, come opportuno che sia, al quadro complessivo della sanità Iblea. Programmato per i prossimi giorni un incontro del Commissario con la conferenza dei sindaci iblei per affrontare insieme le tematiche sanitarie del territorio”.

