Vittoria e Scoglitti. Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza, presentato team

Il Comune di Vittoria ha presentato il team che farà parte dell’equipe del Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza.

L’iniziativa portata avanti per il territorio comunale dal dottor Calogero Termini, Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Città di Vittoria, ed accolta di buon grado dall’amministrazione Comunale, ha la funzione di favorire il rispetto dei diritti dei bambini e dei ragazzi della nostra città.

Il Garante infatti, opera come figura autonoma e indipendente, può segnalare casi di violazione dei diritti dei minori alle autorità competenti e offrire suggerimenti e pareri in materia di minori. In una sala degli Specchi gremita di gente sono stati presentati i componenti del team. Si tratta delle psicologhe Luana Baglieri e Francesca Gentile, delle pedagogiste Elisa Castrogiovanni, Rita Forforelli e Lorena Galesi e dell’assistente sociale Ilenia Bonetti, oltre alla docente scolastica, Adriana Minardi. Per la segreteria, la responsabile è Concetta Piccione mentre l’organizzatore per la raccolta fondi per gli eventi è Salvatore Battaglia. Il geometra Salvatore Iapichino è stato designato quale coordinatore dei rapporti tra l’ufficio del garante, i club service, le associazioni che si occupano dei diritti dei minori e le confessioni religiose presenti in città.

Nel corso dell’incontro, a cui hanno partecipato oltre al Sindaco Francesco Aiello, l’assessore ai Servizi Sociali e alle problematiche giovanili, Francesca Corbino, l’ assessore alla Pubblica Istruzione, Filippo Foresti, il presidente del Consiglio Comunale, Concetta Fiore anche Salvatore Chianello – Governatore Distretto Italia-San Marino Kiwanis Club. Presenti anche i presidenti dei Club Service Kiwanis Club Vittoria, Kiwanis Club Vittoria Colonna, Kiwanis Club Kamarina, Lions Club Vittoria, Inner Wheel, Soroptimist, Filo di Seta, Fidapa, dirigenti scolastici e docenti. Nel corso dell’incontro sono stati presentati anche due progetti. Il primo prevede un concorso per la realizzazione del logo del garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della città di Vittoria. Il concorso è finalizzato alla creazione di un logo idoneo a rappresentare l’organismo comunale dell’Ufficio, quale immagine di riferimento per i progetti, gli eventi e l’attività di comunicazione e quant’alto ritenuto necessario per le finalità dell’Ufficio del Garante. Il Concorso è rivolto a tutti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio della città. Il secondo riguarda la “stesura della carta dei diritti e dei doveri dei ragazzi e delle ragazze di Vittoria e Scoglitti.

Documento che dovrà essere redatto proprio dai ragazzi per una maggiore consapevolezza di quali siano effettivamente i diritti e i doveri dei più piccoli. Poi il Consiglio comunale in seduta straordinaria approverà il documento. Il Sindaco approvando tutte le proposte e i suggerimenti proposti ha consegnato al Garante il problema delicato dei “bambini invisibili che vivono nelle campagne a cui è negato il diritto allo studio e alla fanciullezza. Su questo argomento però l’amministrazione Comunale sta operando per fare emergere un fenomeno pesantissimo attraverso le assistenti sociali e le associazioni che operano nel territorio. “Sappiamo che non è mai sufficiente, non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo svolgere un lavoro capillare sul territorio per garantire gli stessi diritti a ogni bambino”- ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello.

