Il Città di Comiso calcio mette a segno altri due acquisti

Il Città di Comiso calcio, con in testa il Presidente Totò Scifo, annuncia altri due nuovi acquisti: si tratta di due attaccanti Oliveira e Rhys, due giocatori che già abbiamo visto in campo domenica scorsa sul campo dell’Angelino Nobile a Lentini, e proprio Oliveira ha dato subito prova delle sue doti calcistiche siglando il primo gol Verdearancio del 2023.

Qui di seguito le schede dei due giocatori

Tshomba Luvumba Oliveira (detto El Tigre)

Data di nascita- 09/08/1995

Luogo di nascita- Angola

Ruolo- Attaccante

Peso- Kg 80

Altezza- 1.81

Ultima esperienza calcistica prima di approdare nel Città di Comiso: Rh Hamm Benfica (Prima Divisione Lussemburgo)

Dichiarazione di Oliveira:

“Sto bene qui, ed il mio obiettivo è riuscire a fare tanti gol, sia per la mia mentalità calcistica sia per la mia nuova squadra. Il mio gol di domenica è solo l’inizio di una bella avventura in Italia”.

Rhys Ewagnignon

Data di nascita- 08/03/1994

Luogo di nascita- Parigi

Ruolo- Attaccante

Peso- Kg 73

Altezza- 1.80

Ultima esperienza calcistica prima di approdare al Città di Comiso: Fc Vaulx- En Velin (Eccellenza francese)

Dichiarazione di Rhys:

“Penso che il Città di Comiso sia una società ambiziosa, e per come sono io e per quello che cerco penso che sia la squadra giusta per me. Con i miei compagni voglio vincere e andare avanti”.

