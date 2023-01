Modica ricorda tre suoi illustri avvocati scomparsi

L’Accademia Giuridica Modicana ricorderà tre Avvocati che hanno fatto onore alla toga forense e che non sono più con noi: Roberta Galfo (foto), Nino Galfo e Antonio Borrometi. Ne tracceranno il ricordo, rispettivamente, l’Avv. Emanuela Tumino, attuale presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa, l’Avv. Salvatore Campanella, presidente della Fondazione ‘Giovan Pietro Grimaldi’, e il Dott. Vincenzo Ignaccolo, Magistrato in servizio presso il Tribunale di Ragusa.

L’incontro si pone in sintonia col primo scopo dell’associazione, sancito dallo statuto: “tramandare la tradizione della scuola giuridica della Contea di Modica, favorendo ogni iniziativa diretta alla formazione forense e coltivando buona memoria dei rappresentanti dell’Avvocatura e della Magistratura che nel tempo hanno dato lustro alla cultura giuridica, nell’auspicio di perpetuare il rigoroso rispetto dei valori di lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro, che hanno caratterizzato il Foro modicano”.

Il ricordo si terrà giovedì 19 gennaio, alle 19, presso la Domus Sancti Petri di Modi-ca ed è aperto a tutti coloro, non solo Avvocati, che vorranno ricordare i detti Avvvocati.

