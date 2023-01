Caro carburante. Italia Viva raccoglie istanze e preoccupazioni

“Caro carburante, stiamo raccogliendo le istanze e le preoccupazioni che arrivano dal mondo agricolo, dal mondo dei trasporti, dai semplici cittadini che stanno vivendo con una certa apprensione il rialzo del prezzo della benzina e del gasolio di questi primi giorni dell’anno. Rialzo che inciderà, e non poco, nell’economia finale delle attività produttive e nei bilanci familiari”. E’ quanto afferma la coordinatrice provinciale di Italia Viva Ragusa, Marianna Buscema, sottolineando che le istanze in questione “saranno in queste ore presentate ai nostri parlamentari a cui chiederemo di portare avanti una battaglia forte nei confronti del Governo Meloni affinché ritorni a trovare il modo di tagliare le accise. Serve di nuovo quel miliardo mensile che consentiva di attuare il provvedimento di taglio, un beneficio che ricadeva su tutta la popolazione, in particolare sulle fasce più deboli”. E il coordinatore provinciale Salvo Liuzzo aggiunge: “Riteniamo che non possa bastare quanto deciso in queste ore dal Governo Meloni, cioè la creazione di un prezziario trasparente. Per questo ci sono già le App dedicate che si possono utilizzare attraverso un semplice collegamento internet. Ci si attende, da parte di chi si trova a palazzo Chigi, qualcosa di differente. Interventi strutturali, così come erano attuati dal Governo Draghi, e così come Meloni aveva promesso di voler fare in campagna elettorale”.

