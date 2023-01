M5S Ragusa e i primi passi dell’area urbana funzionale

“Con l’Area urbana funzionale che comincia a muovere i primi passi, è opportuno ricordare che, su spinta dei gruppi consiliari in opposizione a questa Giunta municipale, era stato esitato un atto di indirizzo che si prefigge di recuperare risorse economiche adeguate per alcune opere pubbliche, tra cui il parcheggio di via Discesa Peschiera a Ibla, fermo al palo da ormai chissà quanto tempo. Dunque, l’Unione dei comuni che si sta concretizzando costituisce un aspetto propedeutico alla possibilità di puntare su progetti di ampio respiro come quello di cui abbiamo già parlato”.

E’ il capogruppo dei Cinque Stelle al Consiglio comunale, Sergio Firrincieli, a sottolinearlo, chiarendo che la riunione di ieri a palazzo dell’Aquila, a cui hanno preso parte, oltre ai rappresentanti del Comune di Ragusa, anche quelli di Giarratana, Santa Croce, Scicli, Vittoria e Modica, dovrà essere seguita da una riunione più operativa che darà attuazione alla firma del protocollo d’intesa.

“Stiamo parlando di un organismo – afferma Firrincieli – che rappresenta una sorta di evoluzione rispetto ad Agenda urbana e che, dunque, costituisce motivo di interesse per la fase di progettualità che si potrà sviluppare a vantaggio del territorio. Ci auspichiamo un impegno a trecentosessanta gradi volto alla creazione di progetti di ampie vedute e che garantiscano alla mobilità il raggiungimento di nuove frontiere. In questo senso, il parcheggio di via Discesa Peschiera potrebbe diventare un sito di interscambio tra le varie cittadine barocche, attrezzato nella maniera più adeguata così come da noi indicato nell’atto di indirizzo presentato e approvato in aula”.

