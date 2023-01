Il modicano Puma inserito nell’enciclopedia poetica WikiPoesia.

Il poeta modicano Giuseppe Puma è stato inserito nell’enciclopedia online poetica di WikiPoesia.

Essa è l’unica enciclopedia poetica semantica al mondo ed è anche multilingue. Le voci enciclopediche sono liberamente consultabili con alcune traduzioni in lingua estera e collegate ad altri 170 siti internet.

WikiPoesia è un’istituzione culturale riconosciuta come “avamposto culturale” nel campo della poesia. E’ stata definita “La Wikipedia della Poesia” per la similarità della piattaforma Wikipedia ed è anche “L’enciclopedia poetica più conosciuta d’Italia” per le 50.000 consultazioni registrate su base annua.

