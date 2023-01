FOSMIT: alle Autonomie Locali i progetti dei comuni montani

Sarà il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali a guidare la governance che avrà il compito di giudicare i progetti presentati dai comuni montani o dalle loro unioni a seguito di avviso pubblico. Ha deliberato così la Giunta Regionale accogliendo la proposta dell’Assessore alle Autonomie Locali, Andrea Messina, che oltre all’individuazione del referente prevede la costituzione di una commissione interdipartimentale costituita dai dirigenti dei rami dell’Amministrazione interessati. “Mi complimento con l’Assessore Messina – commenta l’On.Ignazio Abbate – per l’ottima proposta presentata in Giunta. Per noi del gruppo DC è un grande prestigio che il dipartimento delle autonomie locali possa gestire un aspetto così importante come il miglioramento della qualità della vita dei comuni montani. Ricordo che il Fondo nazionale per lo Sviluppo delle Montagne Italiane viene utilizzato per finanziare, tra le altre cose, azioni di tutela per la valorizzazione dei beni ambientali; la creazione di impianti che sfruttano l’energia rinnovabile; misure di prevenzione del rischio idrogeologico; interventi di mobilità sostenibile; rafforzamento dei servizi essenziali quali quello sanitario e scolastico; iniziative volte a scongiurare lo spopolamento dei monti. Per il territorio ibleo queste iniziative riguardano in particolare i comuni di Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Giarratana. Tre perle incastonate tra i monti iblei che mi auguro possano sfruttare al meglio le enormi possibilità concesse da questi finanziamenti”.

