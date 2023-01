Calcio. Due nuovi acquisti per il Città di Comiso

La società del Città di Comiso, con in testa il Presidente Totò Scifo, comunica l’acquisto di due giocatori: si tratta del difensore centrale Boubacar e del terzino sinistro Bellini. Due tasselli importanti che vanno a definire la rosa di mister Francesco Tudisco.

Di seguito le schede dei nuovi Verdearancio

Sakho Boubacar

Data di nascita- 30/10/2001

Luogo di nascita- Senegal

Ruolo- Difensore Centrale

Peso- Kg 76

Altezza- 1.90

Esperienze passate: Rhodense (Eccellenza); Roccella (Serie D); Zingonia Verdellino (Eccellenza); Virtus Ispica (Eccellenza)

Dichiarazione di Boubacar:

“Mi sono trovato subito bene qui, ho visto una società unita come una famiglia e anche ambiziosa. Per me è l’inizio di una nuova avventura, dove sicuramente lavoreremo bene”.

Nicolas Ariel Bellini

Data di nascita- 20/08/1998

Luogo di nascita- Monte Maiz (Argentina)

Ruolo- Terzino Sinistro

Peso- Kg 73

Altezza- 1.77

Esperienze passate: Rosario Central (Serie A); Club Atletico Lambert (Serie D)

Dichiarazione di Bellini:

“Sono contento di trovarmi qui, ho tanta voglia di giocare e stare qui in Italia. Ho avuto un’ottima sensazione e spero che sia sempre così”.

