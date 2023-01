Csen Ragusa raggiunge nel 2022 traguardo 200 società affiliate

“Abbiamo chiuso il 2022 come meglio non potevamo sperare. E lo dico con grande orgoglio perché ci siamo confermati ancora una volta, e di gran lunga, come il primo ente di promozione sportiva in provincia di Ragusa raggiungendo il traguardo delle 200 società affiliate. Un risultato eccezionale. Basti pensare che il secondo eps in provincia si attesta su 37 unità”. E’ quanto afferma il presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, che è anche componente della direzione nazionale, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo straordinario successo. “A cominciare – aggiunge – dai componenti del consiglio direttivo oltre ai responsabili di settore. E poi, in particolare, ringrazio i presidenti e i dirigenti delle società sportive che hanno riposto in noi la loro fiducia, fiducia che vogliamo ripagare con un’attenzione sempre crescente rispetto alle loro esigenze. Come abbiamo dimostrato in ogni occasione, siamo pronti a fornire a ciascuno di loro tutta la necessaria assistenza, informazione e formazione per muoversi agevolmente nei meandri della normativa sportiva, aiutando le stesse società a crescere, per migliorare le singole discipline che con passione, dedizione e spirito di sacrificio divulgano ai loro associati e ai loro tesserati. Se si considera che veniamo fuori da due anni e più di emergenza sanitaria, si può senz’altro essere soddisfatti per quello che siamo riusciti a fare. Cercheremo di continuare su questa stessa falsa riga anche in futuro, sempre puntando sul gioco di squadra che per noi è fondamentale ai fini del raggiungimento degli obiettivi che, di volta in volta, ci siamo prefissati”.

