Pelligra. Manto stradale a Vittoria in condizioni disastrose

“Le condizioni disastrose in cui versa il manto stradale di Vittoria ci autorizzano a chiedere che fine abbiano fatto i fondi che, nel mese di gennaio del 2022, quindi giusto un anno fa, erano stati annunciati dall’Amministrazione comunale. Sono stati utilizzati? E se sì in che modo? Oppure sono andati perduti e rispediti al mittente? Ricordiamo che Vittoria aveva avuto autorizzati dal ministero dell’Interno circa 160mila euro per le opere straordinarie di rifacimento del manto stradale, opere da attuare entro il 2022 e, in parte, entro il 2023”. E’ quanto rileva il consigliere comunale Biagio Pelligra, segretario cittadino del movimento politico Sviluppo ibleo, il quale asserisce che sull’argomento presenterà una interrogazione in Consiglio comunale. “Stiamo parlando di fondi – continua Pelligra – che devono essere rendicontati. Quindi, quale migliore occasione per comprendere in che modo sono stati utilizzati? La domanda è più che legittima visto che di rifacimento dell’asfalto, in città, ne abbiamo visto poco o nulla. Quindi, sarebbe utile comprendere in che modo si è voluto procedere. Opportuno comunicare alla città che cosa si è fatto e in che modo questo presunto percorso si è sviluppato. Per quanto ci riguarda, continuiamo a evidenziare una situazione critica delle nostre strade cittadine e speriamo che, finalmente, dopo gli opportuni solleciti, qualcosa possa cambiare”.

