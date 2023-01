Il senatore Sallemi (FDI) a colloquio col deputato Minardo(Lega)

Questa mattina il senatore Salvo Sallemi, vicecapogruppo di FdI a Palazzo Madama, ha incontrato alla Camera il deputato, nonché presidente della Commissione Difesa, Nino Minardo, segretario regionale della Lega. Diversi i temi affrontati nel corso del colloquio: dalle emergenze relative all’agricoltura sino alla prossima tornata amministrativa in provincia di Ragusa.

“Con l’onorevole Minardo – dice Sallemi – abbiamo messo in primo piano il territorio e i suoi punti focali. Il nuovo governo è al lavoro senza sosta per contrastare le tante emergenze del momento. La Sicilia e il sud est sono al centro delle politiche nazionali e abbiamo affrontato i tanti dossier su cui si sta lavorando: agricoltura, caro energia, sicurezza, infrastrutture e Camera di Commercio”.

“Inoltre abbiamo affrontato il tema – prosegue il senatore – delle prossime competizioni amministrative a Ragusa e provincia. E’ intendimento comune avviare un confronto con tutti gli alleati per poter presentare nei vari Comuni un centrodestra unito, forte e coeso ricalcando così il modello nazionale e regionale che è stato premiato dagli elettori. Per queste ragioni nei prossimi giorni verrà organizzato un tavolo del centrodestra locale con gli onorevoli Giorgio Assenza e Ignazio Abbate, con i rappresentanti istituzionali dei partiti, con i rappresentanti degli alleati, al fine di presentare le migliori proposte amministrative nel solco del buongoverno per i Comuni che andranno al voto. I cittadini hanno premiato la coerenza e la compattezza del centrodestra e lavoreremo per rendere più forte l’intera provincia che può già beneficiare di autorevoli rappresentanti e di una interlocuzione importante con il governo nazionale”.

Salva