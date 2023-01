Tentativi di furto in Via Marchesa Tedeschi a Modica

Sono ripetuti i tentativi di intrusione da parte di ignoti in alcune attività di Via Marchesa Tedeschi, nel centro cittadino di Modica. Gli ultimi della serie hanno interessato un panificio ed un mulino. Nel primo caso si sono introdotti nell’esercizio da una finestra che da in un ammezzato ma non hanno trovato nulla da portare via. Sabato notte sono stati i carabinieri a notare una porta laterale aperta del mulino che opera nella stessa arteria. E’ stato chiesto l’intervento dei proprietari. Al loro arrivo è stato accertato che i malviventi avevano forzato la porta pensando di accedere direttamente negli uffici, forse alla ricerca di soldi, ma sono stati sfortunati poichè si sono trovati all’interno di un magazzino dal quale non hanno asportato nulla.

