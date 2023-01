La Rosa e Pelligra: “E’ stato Samonà a firmare il finanziamento per il teatro di Vittoria”

“Soddisfazione anche da parte nostra per la riapertura del teatro comunale di Vittoria. Ma occorre dare a Cesare quel che è di Cesare, illustrando nel dettaglio la verità storica sulla vicenda”. E’ quanto affermano il presidente del movimento politico Sviluppo ibleo, Andrea La Rosa, con il segretario cittadino Biagio Pelligra, consigliere comunale. “La verità storica ci dice – continuano La Rosa e Pelligra – che il provvedimento per la riqualificazione del tetto che aveva imbarcato acqua porta la firma, nell’agosto del 2020, dell’allora assessore regionale ai Beni culturali, Alberto Samonà, a cui il nostro gruppo, considerato che si trattava di un esponente dello stesso, si era rivolto dopo la presentazione, in collaborazione con la Commissione straordinaria che aveva fatto predisporre l’elaborato, dello specifico progetto rispetto a cui era stato varato un decreto di 231.000 euro destinato alla ristrutturazione radicale del tetto di copertura e alla impermeabilizzazione per la messa in sicurezza. In quella sede era stato preso atto che il Comune avrebbe integrato i costi delle opere con fondi propri per 109.000 euro. E’ opportuno evidenziare tutto ciò, alla luce della diffusione della comunicazione di vari esponenti politici che si prendono il merito di questo risultato senza che nessuno abbia citato l’assessore Samonà e il Governo Musumeci che poi hanno apposto le firme necessarie per l’erogazione dei finanziamenti in questione. Come gruppo locale e provinciale, ci siamo spesi in prima linea in sinergia con l’allora Commissione prefettizia affinché la città potesse raggiungere il risultato della riapertura celebrato con una apposita cerimonia e su cui ci riteniamo soddisfatti e felici per la nostra comunità, affinché lo stesso possa rappresentare l’inizio di un nuovo percorso culturale e non solo”.

