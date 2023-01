Modica Calcio pronto per la prima di ritorno contro l’Acicatena

Il Modica Calcio prosegue la preparazione in vista della prima giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza.

Domenica 8 gennaio, infatti, al “Vincenzo Barone” i rossoblu sono chiamati ad affrontare l’Acicatena nella prima delle quindici “finali” che emetteranno i verdetti finali della stagione.

Il programma degli allenamenti stilato dallo staff tecnico guidato da Pino Rigoli non prevede pause sino al match di domenica che segnerà anche il ritorno sulla panchina rossoblu del tecnico che guidò il Modica sino al ritorno tra i professionisti.

Per Rigoli sarà però la prima panchina al “Vincenzo Barone”, dato che le sue stagioni modicane ebbero tutte come proscenio il Polisportivo di contrada Caitina oggi intitolato al compianto “Zio” Pietro Scollo. Al “Barone” il tecnico lega però il ricordo degli applausi del pubblico modicano al termine della sfida vinta alla guida del Belpasso, nel campionato di Eccellenza della stagione 2000-2001.

Intanto continua a rafforzarsi la rosa modicana. Ad aggiungersi all’organico degli under a disposizione di Pino Rigoli è giunto infatti Christian Firetto. Palermitano, classe 2005, è uno dei difensori più interessanti del calcio siciliano come attestato dalle numerose convocazioni nelle rappresentative giovanili regionali. Arriva al Modica dall’Asd RG Ticino, compagine piemontese con la quale ha disputato il girone A del campionato di Eccellenza.

Il giovane difensore si è già aggregato al gruppo e sarà a disposizione sin dal match di domenica contro l’Acicatena, per il quale è peraltro già iniziata la prevendita dei biglietti presso i consueti “ticket point rossoblu” nelle quattro principali zone della città. Il tagliando d’ingresso avrà un costo di 7 euro, mentre potranno accedere gratuitamente i ragazzi fino ai 12 anni, accompagnati da un maggiorenne.

