On. Abbate. Nuovo metodo rinnovo patente snellisce burocrazia

Il Governo Regionale continua a lavorare nella direzione dello snellimento della burocrazia, uno degli obiettivi dichiarati dall’Onorevole Ignazio Abbate in campagna elettorale. Questa volta è il turno del rinnovo della patente che fino ad oggi è stato effettuato con il doppio versamento in Poste e presso le filiali Unicredit. A partire dal 28 dicembre non è più attivo questo sistema che comportava una doppia fila all’utente ma tutto è stato unificato grazie all’adozione del sistema PagoPa, peraltro già funzionante presso il portale dell’automobilista e disponibile anche presso le rivendite autorizzate di tabacchi. Il sistema entrerà in funziona a partire dal 10 gennaio, fino a quella data non sarà possibile effettuare il pagamento con il nuovo sistema. Per tutti coloro che hanno urgenza di pagamenti entro il 10 gennaio, sarà possibile acquistare una marca da bollo da 16 euro e allegarla al certificato medico necessario al rinnovo della patente. “Uno dei capisaldi del nostro programma elettorale – dichiara l’Onorevole Abbate – è stato quello dello snellimento burocratico. Troppe carte, troppi passaggi superflui che portano allo sfinimento il cittadino. La semplificazione messa in atto per il rinnovo della patente è un passo molto importante in questa direzione perché snellisce di molto la pratica e toglie l’automobilista dal disagio di doversi recare prima all’ufficio postale e poi in banca. Bene così, continuiamo sempre in questa direzione”.

