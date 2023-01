A Modica arriva la Befana venerdì pomeriggio in Piazzale Bruno

Bambini, bambini, accorrette. La Befana vi aspetta a Modica. Venite da ogni angolo della città e oltre. La cara, vecchia e gentile Biefana vi accoglierà venerdì 6 gennaio p.v. dalle ore 16.00 alle 20.00 nel Piazzale Bruno.

La Befana è una promozione dello Scontrino Sospeso e del Movimento Difesa del Cittadino e sarà ben lieta di intrattenere trascorrendo delle ore in allegria, con bambini, genitori e con quanti intendono fare um gesto di solidarietà in questa giornata particolare.

La Befana dello Scontrino Sospeso farà il suo esordio giovedì 5 gennaio in alcuni asili nido della città, così come accaduto lo scorso anno.

“Si è il secondo anno, commenta Alessia Sudano de lo Scontrino Sospeso, che la Befana viene invitata nelle scuole per parlare con i bambini per discutere sul simbolo e sull’importanza del dono.

Donare vuole dire spendersi per gli altri, abituarsi a gesti di solidaietà evitando gli sprechi e spesso anche i capricci tipici dell’età infantile. Un partecipazione che è utile ai bambini in un’esperienza unica attraverso il gioco e il coinvolgimento collettivo.”

